Rilasciato il full trailer della pellicola animata Bungo Stray Dogs: Dead Apple

Bungo Stray Dogs , il manga di, si sta dirigendo verso il grande schermo. Dal 3 Marzo infatti,, una storia completamente inedita, uscirà nelle sale giapponesi.

Sei anni dopo la disputa di Dragon's Head, oltre 500 utenti di Ability in tutto il mondo si sono suicidati in un fenomeno che il Dipartimento delle Abilità Speciali del Ministero degli Interni ha soprannominato "Suicidi Seriali di Utenti con Abilità Speciali". L'Agenzia Investigativa Armata è sulle tracce del sospetto Shibusawa Tatsuhiko ma il detective Dazai Osamu è scomparso.

Per dare un'occhiata a come sarà il film, potete visionare il nuovissimo trailer in apertura. In calce alla notizia potete invece trovare un primo poster per il lungometraggio. La pellicola animata sarà caratterizzata dallo stesso cast degli anime televisivi, tra cui Uemura Yuto nei panni di Nakajima Atsushi, Miyano Mamoru nei panni di Dazai Osamu, Ono Kensho nei panni di Akutagawa Ryunosuke e Taniyama Kisho nei panni di Nakahara Chuya.

Igarashi Tatsuya dirigerà il film, e lo script sarà firmato da Enokido Yoji. A gestire il character design e la direzione dell'animazione troveremo Arai Nobuhiro, e produrrà il tutto Bones. Granrodeo eseguirà la canzone di apertura del film, "Drive", mentre Luck Life fornirà il tema finale, "Bokura".

Il film anime Bungo Stray Dogs: Dead Apple sarà presentato in anteprima nei cinema giapponesi il 3 marzo 2018.