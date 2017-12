Rilasciato un nuovo teaser poster per la serie anime Netflix Devilman Crybaby

avrà una vasta presenza di anime nel 2018, e una delle grandi proprietà che guideranno la carica dell'animazione giapponese è il progetto legato all'anniversario del creatore della serie. La serie è Devilman Crybaby , e oggi è stato rilasciato un nuovo teaser poster.

Devilman Crybaby ha impressionato in tutti i trailer e i teaser rivelati fino a questo momento e l'ultimo poster rilasciato in queste ore, che potete scorgere in calce alla notizia, renderà l'attesa per questo progetto ancora più difficile. Il teaser poster enfatizza il nuovo stile unico della serie, mostrando il volto riconoscibile di Amon.

Devilman Crybaby sarà presentato in anteprima il 5 gennaio su Netflix per un totale di dieci episodi. La serie sarà disponibile in 190 paesi, 7 lingue parlate diverse e 23 lingue dei sottotitoli. La serie commemora il 50 ° anniversario di Go Nagai come autore di manga.

Come anticipato, Netflix ha anche rilasciato una serie di trailer di teaser per la serie che mostrano lo stile visivo vibrante e violento del nuovo anime. Koki Uchiyama presterà la voce al personaggio principale di Devilman Crybaby, Akira Fudo, e i fan dovrebbero riconoscerlo come Rise Ichijo di Nisekoi o Soul Evans di Soul Eater. Megumi Han (Gon Freecss di Hunter x Hunter) sarà Miki Makimura, e Ayumu Murase (Luck Voltia di Black Clover) come Ryo Asuka.

Il manga originale di Nagai cominciò la sua corsa in Weekly Shonen Magazine di Kodansha nel 1972, e una serie di anime fu in seguito prodotta da Toei Animation, per un totale di 39 episodi. La serie anime ebbe successo, ma si distaccò molto dalle tematiche e dalla violenza del manga, lasciando i fan duri e puri dell'opera originale con il desiderio di una trasposizione animata (film o serie) fedele.

Ora, con Devilman Crybaby, sembra siano stati accontentati tutti.