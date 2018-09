Rilasciato un nuovo teaser di Tokyo Ghoul da Shochiku, probabile nuovo film live-action?

Un nuovo teaser è stato pubblicato nei social media da Shochiku e sembrerebbe che Tokyo Ghoul possa essere protagonista di un nuovo film live-action.

Una compagnia chiamata Shochiku ha postato su Twitter un curioso teaser a tema Tokyo Ghoul. Come potete vedere dal video in questione, la clip inizia con un panning sulla Tokyo notturna, mentre la musica continua ad incalzare e a diventare sempre più intensa, per poi infine, concentrarsi su un piatto in cui appare il logo della famosa serie di Sui Ishida.

Shochiku, una delle più antiche aziende giapponesi operanti nel settore dello spettacolo e della distribuzione cinematografica, vi ricordiamo, è la società che si è occupata della distribuzione in Giappone del primo live-action di Tokyo Ghoul nel luglio del 2017.

Per avere informazioni concrete dovremo aspettare fino a domani: 22 settembre 2018.

Il debutto live-action di Tokyo Ghoul è uscito il luglio dello scorso anno. Il film è stato prodotto dalla casa di produzione Geek Sight e diretto da Kentaro Hagiwara. In Italia è stato distribuito da Nexo Digital. Segue la sinossi del film:



"Il film di Kentaro Hagiwara condurrà gli spettatori in una Tokyo contemporanea non troppo dissimile dalla realtà, dove la vita scorre serena nonostante la minaccia dei ghoul, creature simili agli esseri umani ma che non possono nutrirsi di altro che di carne umana. Ken Kaneki, un giovane universitario timido e tranquillo, si trova adescato da una ghoul, Rize. Per un caso, o forse per mano di qualcuno, la caduta di alcune travi d’acciaio travolge lui e la sua carnefice. Ken, in fin di vita e incosciente, viene salvato grazie al trapianto degli organi di Rize e da allora la sua vita cambia totalmente: assumendo le caratteristiche biologiche dei ghoul, diventerà incapace di nutrirsi di cibo normale e ne sperimenta la fame devastante…"

Il prossimo 9 ottobre, vi ricordiamo, uscirà la seconda stagione di Tokyo Ghoul:re, anime prodotto dallo Studio Pierrot. Attualmente, Tokyo Ghoul, Tokyo Ghoul √A e la prima stagione di Tokyo Ghoul:re sono disponibili su VVVVID.