Rilasciato il nuovo trailer de Le Bizzarre Avventure di JoJo: Vento Aureo

Il conto alla rovescia è cominciato. Tra pochi mesi Le Bizzarre Avventure di JoJo: Vento Aureo(Jojo no kimyo na boken - Ogon no kaze) farà la sua comparsa sul piccolo schermo.

Dopo la key visual, è stato pubblicato un treaser trailer con lo scopo di introdurre uno dei personaggi più bizzarri della serie, il protagonista Giorno Giovanna, interpretato da Kensho Ono.

Sin dai primi secondi si può ammirare l'outfit strambo e piuttosto “roseo” dell’eccentrico protagonista, con un taglio a forma di cuore sul petto. E che dire dell’acconciatura? Di certo non passa inosservata.

Trascorsi i primi secondi, è possibile scorgere il giovane accanto al suo stand Gold Experience.

L’anime è ambientato in Italia, dove Giorno Giovanna, un ragazzo dotato di un potere conosciuto come Stand, cerca di detronizzare il boss di un’organizzazione mafiosa di nome Passione e proteggere i più deboli.

Le Bizzarre Avventure di JoJo: Vento Aureo è l’adattamento anime della quinta serie del manga di Hirohiko Araki, edita per la prima volta su Weekly Shonen Jump nel 1987. Attualmente è la seconda serie più lunga della rivista con oltre 121 volumi.

Il manga segue la storia della famiglia Joestar, i cui membri sono destinati a sconfiggere vari nemici soprannaturali. La serie completa è stata suddivisa in otto parti, ciascuna delle quali segue una generazione diversa della famiglia. Confermata la presenza di Coda con il suo singolo "Fighting Gold" per la sigla di apertura per la nuova serie animata.

Allora che ne pensate del look del nostro protagonista? Alzi la mano chi è curioso di vedere l’anime.