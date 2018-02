Rilasciato online il primo poster per la nuova serie anime di Ultraman

Ultraman è sicuramente una delle serie tokusatsu più famose in Giappone e nel mondo, e ora l'eroe gigante si farà strada nel mondo degli anime con un nuovo look.

Annunciato al Tokyo Comic-con 2017, un adattamento anime del manga di Ultrman di Eiichi Shimizu e Tomohiro Shiguchi arriverà nel 2019 e sarà prodotto da Production I.G. e Sola Digital Arts. Ma mentre l'attesa per il 2019 sarà dura, un nuovo poster, visionabile in calce alla notizia, anticipa il fantastico design anime di Ultraman.

Il progetto promette davvero bene, e i fan dell'opera originale dovrebbero sentirsi a proprio agio dato lo studio al timone. Kenji Kamiyama di Ghost in the Shell: Stand Alone Complex e Shinji Aramaki di Appleseed Alpha dirigeranno la serie che segue le avventure di Shinjiro Hayata, il figlio dell'originale Ultraman. Production I.G. dovrebbe essere uno studio riconoscibile per i fan degli anime in quanto ha prodotto molte serie anime famose come Ghost in the Shell: Stand Alone Complex, Blood: The Last Vampire, Patlabor, xxHolic e The End of Evangelion.

Il manga Ultraman di Eiichi Shimizu e Tomohiro Shiguchi è un sequel della serie televisiva Ultraman del 1966 e ha iniziato la sua corsa nella rivista Monthly Hero di Shogakukan nel Novembre 2011, ed è stato raccolto in dieci volumi a partire dal 2017. Il manga è stato concesso in licenza da Viz Media per un'uscita in lingua inglese nel 2015, e si è classificato quinto come "Miglior nuovo manga per bambini/adolescenti".

La serie segue Shinjiro Hayata, figlio dell'originale Ultraman. Shin Hayata del Partito di Ricerca Speciale Scientifico ha salvato la Terra da un'invasione di Kaju decenni prima, quindi il mondo è stato in pace. Ma quando appare una nuova forza oscura, il mondo ha bisogno di un nuovo eroe, un nuovo Ultraman. Shinjiro scopre che suo padre gli ha trasmesso il "fattore Ultraman" e che possiede poteri incredibili, e ora deve affrontare la minaccia in arrivo.