Rilasciato un trailer di 30 secondi per la serie Devilman Crybaby, in uscita il 5 Gennaio!

Il canale ufficialediha dato il via allo streaming di un nuovo teaser di 30 secondi per la sua imminente serie anime Devilman Crybaby che sarà presentata in anteprima mondiale il 5 gennaio.

Devilman Crybaby sarà composto da 10 episodi e sarà disponibile in 190 paesi, doppiato in sette lingue e con 23 lingue dei sottotitoli. Le lingue del doppiaggio includono inglese, francese, tedesco, italiano, portoghese brasiliano, spagnolo standard e spagnolo castigliano. Il progetto segna il 50° anniversario di Go Nagai come creatore. Potete trovare il video di 30 secondi in apertura della news. Di seguito la trama dell'anime rilasciata da Netflix:

"Il protagonista Akira Fudo (Kouki Uchiyama) impara dal suo migliore amico, Ryo Asuka (Ayumu Murase), che un'antica razza di demoni è tornata per riprendersi il mondo dagli umani. Ryo dice ad Akira che l'unico modo per sconfiggere i demoni è quello di incorporare i loro poteri soprannaturali e gli suggerisce di unirsi con un demone. Akira riesce a trasformarsi in Devilman, che possiede sia i poteri di un demone che l'anima di un umano. Inizia la battaglia di Devilman e Akira Fudo."

Masaaki Yuasa (Ping Pong, Mind Game) ha diretto l'anime insieme al suo studio, Science SARU. Ichiro Okouchi (Code Geass: Lelouch of the Rebellion) ha scritto la sceneggiatura e Kensuke Ushio (Space Dandy, Ping Pong) ha composto le musiche. Aniplex e Dynamic Planning hanno prodotto il progetto.

Avu-chan ha composto la sigla di apertura "Devilman no Uta" e ha dato la voce a Devil King Zenon. Denki Groove (Benvenuto all'ufficio di Irabu, Hakaba Kitaro) ha anche eseguito una sigla per lo spettacolo dal titolo "MAN HUMAN". Takkyu to Tabibito eseguirà una sigla speciale intitolata "Konya Dake" (Solo stasera) per l'episodio nove.

In calce alla notizia potete trovare un poster di Devilman Crybaby.