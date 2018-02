Rilasciato il trailer della quinta stagione di Voltron: Legendary Defender

hanno rilasciato un nuovo trailer per la quinta stagione di, l'anime remake della serie classica di Voltron che negli USA viene diffuso in streaming su Netflix.

Non ci è ancora chiaro di quanti episodi sarà composta la nuova stagione della serie, anche perché le prime due ne contavano 13, mentre le Stagioni Tre e Quattro di Voltron: Legendary Defender ne hanno avuti - rispettivamente - 7 e 6.

Ricordiamo che Voltron: Legendary Defender è un reboot del franchise di Voltron, realizzato da DramWorks Animation in collaborazione con World Events Productions. La serie è animata dallo Studio Mir, già autore di diversi episodi di The Legend of Korra.

Come molti sapranno, la serie segue la storia di Shiro, Lance, Pidge, Keith e Hunk, che insieme compongono i cinque Paladini di Voltron. Il gruppo è al servizio della Principessa Allura per combattere la tirannia del malvagio Impero di Galra, governato da Lord Zarkon.

La serie è disponibile per lo streaming su Netflix negli USA, ma al momento non conosciamo un'eventuale data di uscita italiana. La quinta stagione di Voltron: Legendary Defender, intanto, approderà sulla piattaforma streaming in suolo americano il prossimo 2 marzo.



Vi piace il trailer di questa nuova stagione?