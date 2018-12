Rimandato il prossimo episodio della serie Le Bizzarre Avventure di JoJo: Vento Aureo

Attraverso i social media ufficiali dell'anime Le Bizzarre Avventure di JoJo: Vento Aureo, apprendiamo che, per il prossimo episodio della serie, sarà necessario attendere più del previsto. La nuova puntata verrà rimandata di una settimana, ma la produzione non lascerà i fan a bocca asciutta.

Le Bizzarre Avventure di JoJo: Vento Aureo non è solo una storia (come sempre per il franchise) totalmente assurda e con uno stile senza eguali al mondo, è anche, e forse soprattutto, un lavoro di grande qualità dal punto di vista dell'animazione in senso stretto. Ma si sa, per ogni lavoro che punti sulla fattura non ci si può aspettare ritmi forsennati, e l'ultima notizia riguardo alla serie sembra confermare questa verità inoppugnabile.

Infatti, tramite l'account ufficiale dell'anime, lo staff di Le Bizzarre Avventure di JoJo: Vento Aureo ha comunicato ai fan che il prossimo episodio, inizialmente previsto per il 4 gennaio 2019, sarà rimandato di una settimana, all'11 gennaio 2019 (il post è visibile nella parte bassa della notizia). Ovviamente i fan non potranno di certo essere contenti di dover aspettare il doppio del tempo per tornare a godere della compagnia di Giorno Giovanna e la sua cricca, ma non tutto il mal viene per nuocere.

La produzione ha quindi fatto sapere che il palinsesto non rimarrà scoperto, e che, al posto di quella che sarebbe dovuta essere la quattordicesima puntata, gli appassionati potranno guardare un episodio riassuntivo che ci rinfrescherà la memoria sulle vicende colorite dei nostri protagonisti. Magra consolazione sicuramente, ma pur sempre un buon modo per prepararci a questo scoppiettante 2019 in compagnia dei nostri utilizzatori di Stand.

Ricordiamo che Le Bizzarre Avventure di JoJo: Vento Aureo è visibile in streaming legale e gratuito in simulcast italiano sulla piattaforma VVVVID, ecco la sinossi ufficiale:

"La sagoma inconfondibile del Vesuvio protegge come un guardiano temuto e silenzioso il Golfo di Napoli insieme agli abitanti della città partenopea, estesa a perdita d’occhio dal porto fin nell’entroterra. Tra la folla di milioni di persone, un solo volto è di nostro interesse: quello di Giorno Giovanna, mina vagante con l’ambizione di diventare una “GangStar”. E il ragazzo ha tutte le qualità per riuscire nell’impresa, a partire dal sangue che gli scorre nelle vene. La scalata al successo parte da un’organizzazione criminale, denominata “Passione”, e da un certo Bruno Bucciarati…"