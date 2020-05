Rimini Comix, è polemica: organizzata l'edizione 2020

A causa del Coronavirus, tra febbraio e marzo, abbiamo assistito allo stop di tante manifestazioni del fumetto nostrane. Arrivò la cancellazione del Romics 2020, seguita dal rinvio del Napoli Comicon 2020. A dispetto di tutto, però, c'è il Rimini Comix che è stato confermato per il periodo estivo.

Nella giornata di ieri 8 maggio, l'organizzazione del Rimini Comix ha inserito sulla sua pagina Facebook una nuova immagine di copertina, che potete vedere in calce, dove sembra confermare che l'edizione 24 del Rimini Comix si farà. Le date n questione vanno dal 16 al 19 luglio, quattro giorni totali. Purtroppo, come c'era da aspettarsi, sono subito partite le polemiche nei commenti al di sotto del post.

La motivazione è da ricercarsi naturalmente nel Coronavirus, ancora troppo diffuso per permettere di realizzare eventi del genere con sicurezza. L'Emilia Romagna in particolare è stata una delle regioni più colpite dalla pandemia e potrebbe non essere pronta a ospitare un evento del genere in soli due mesi, senza tra l'altro avere neanche la certezza di poter accettare il pubblico fuori regione. Ci sono stati tanti commenti di utenti che hanno sollevato dubbi sull'organizzazione del Rimini Comix.

I problemi ovviamente sono quelli di distanziare abbastanza le persone, in luoghi solitamente estremamente affollati e dove è difficile non camminare se non spalla a spalla con altre persone. Ovviamente si spera che per il mese di luglio almeno in Italia l'emergenza rientri.