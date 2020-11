Rin Mikimoto, autrice di Un bacio a mezzanotte, tornerà con un nuovo manga a gennaio 2021

Tramite un messaggio pubblicato poche ore fa sui canali social ufficiali, il mensile di Kodansha Bessatsu Fiend Magazine ha rivelato che l'autrice Rin Mikimoto tornerà con un nuovo manga a gennaio 2021, nemmeno sei mesi dopo la conclusione di Un bacio a mezzanotte, la sua opera magna.

Secondo quanto riportato dal post visibile in calce, la nuova storia originale potrebbe non essere una romcom, visto che l'opera viene descritta come "un racconto diverso da quelli della solita Rin Mikimoto". Il manga al momento è senza titolo, ma possiamo aspettarci nuovi dettagli a dicembre, un mese prima del lancio. La data di uscita del primo capitolo è fissata per il 13 gennaio 2021.

Per Rin Mikimoto si tratta del terza manga pubblicato, dopo Close to You e Un bacio a mezzanotte. L'autrice si è fatta un nome grazie alle storie sentimentali e sarà interessante scoprire se ci sarà davvero un cambio di genere. In tutti i casi, l'appuntamento è a dicembre per scoprire i primi dettagli.

Voi invece cosa ne pensate? Avete letto le precedenti opere di Rin Mikimoto? Fatecelo sapere con un commento! Noi intanto vi ricordiamo che l'ultimo manga, Un bacio a mezzanotte, è distribuito in Italia da Edizioni Star Comics e conta attualmente undici Volumi disponibili su dodici, con l'ultimo in arrivo a febbraio 2021.