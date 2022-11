Le rincuoranti parole di un sensei nel nuovo spin-off di Naruto

Sono passati solamente pochi giorni da quando Shonen Jump ha annunciato il nuovo spin-off manga collegato al mondo del ninja biondo. Naruto: la Nuova Generazione della Foglia alle Terme è su Manga Plus e Viz Media. Nel cast dell'opera vi è anche uno dei personaggi più intelligenti del franchise.

Ci riferiamo ovviamente a Shikamaru Nara! Il ninja dal codino tra i più stretti del manga non è certamente il più forte nei ranghi di Konoha, ma la sua indole da stratega lo rende un temibile avversario sul campo di battaglia: l'arguzia di Shikamaru si è rivelata determinante in molti combattimenti nel corso degli anni.

In Naruto: la Nuova Generazione della Foglia alle Terme, il salvataggio di Mirai Sarutobi è stato emozionante: la giovane figlia di Asuma era alla ricerca di un gattino disperso, quando sfortunatamente incrociò il percorso con uno degli assassini più pericolosi in circolazione. Shikamaru-sensei entrerà, dunque, insieme ai rinforzi, in scena per salvarla.

Ad una Mirai spaventatissima e tentennante, ecco le parole di Shikamaru: "nessuna studentessa alle prime armi potrebbe affrontare da sola un avversario di tale calibro. Ci hai permesso di guadagnare abbastanza tempo per circondarlo. Penso che dovresti essere maggiormente orgogliosa di te stessa. Quando una ninja si domanda se sia sufficientemente qualificata, significa che lo è davvero, proprio come lo sei tu. Ed ora che ne sei consapevole, pensa a questo momento come all'inizio del tuo vero viaggio. So con certezza che potrai essere una grande ninja".

Shikamaru, con queste onorevoli parole, ha dimostrato di essere un eccellente maestro per la nuova generazione. Moltissimi appassionati sicuramente avranno avuto un attacco di nostalgia nel ritrovarlo così cresciuto e la cosa non stupisce affatto, dato che quest'anno si festeggia il 23esimo anniversario di Naruto.

Seguite Naruto sin dagli albori? Chi pensate sia il miglior sensei di Konoha? Fatecelo sapere nei commenti!