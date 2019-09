Il rinvenimento di un Death Note ha mandato nel panico un'intera scuola

Quella di Death Note è indubbiamente una delle produzioni anime/manga più importanti di sempre, un'epopea che Tsugumi Ōba ha saputo portare alla luce con incredibile forza, di fatto entrando nell'immaginario di milioni di persone sparse in tutto il mondo.

Nonostante sia finito anni fa, Death Note è infatti ancora molto popolare, ma sembra che una scuola media in Georgia si sia ritrovata a dover fare i conti con l'opera in una maniera quantomeno singolare. Secondo alcuni rapporti, sembrerebbe infatti che nell'istituto studentesco Hopewell Middle School nella contea di Fulton - e più precisamente in uno dei bagni del complesso - sia stata rinvenuta proprio una fedele riproduzione del Death Note al cui interno erano tra l'altro stati scritti vari nomi di studenti.

I funzionari della scuola non hanno rilasciato dettagli specifici sulla scoperta, ma è stato annunciato che il creatore del quaderno è stato trovato. Lo staff della Hopewell Middle School sta ora "affrontando il problema" internamente, mentre gli studenti elencati nel quaderno sono stati tutti avvisati. Andando più nello specifico, è stato dichiarato:

"Il nostro personale e i nostri consulenti sono attualmente alle prese con l'incidente e continueranno a rispondere alle preoccupazioni degli studenti e delle famiglie coinvolte."

Diversamente da quel che si potrebbe pensare, non è la prima volta che un evento similare viene a presentarsi in un qualche ambiente studentesco. Sono numerose le scuole in cui sono stati rinvenuti dei Death Note fatti in casa, quaderni che chiaramente non possiedono alcun problema soprannaturale ma che al contempo denotano un possibile e pericoloso problema di fondo che ha saputo mettere in allerta vari professori e psicologi.

Nel caso in cui non doveste conoscerlo, Death Note è un manga ideato e scritto da Tsugumi Ōba e illustrato da Takeshi Obata. È stato serializzato in Giappone dal 1º dicembre 2003 al 15 maggio 2006 sul settimanale Weekly Shōnen Jump per poi essere raccolto in dodici volumi tankōbon. L'edizione italiana è stata invece curata da Planet Manga, la quale si è occupata di pubblicare l'opera dal 19 ottobre 2006 al 18 settembre 2008. L'enorme successo riscosso dal manga ha successivamente portato alla concretizzazione di numerose opere derivate.

Una serie televisiva anime di 37 episodi, prodotta da Madhouse e diretta da Tetsurō Araki, è andata in onda in Giappone dal 3 ottobre 2006 al 26 giugno 2007 su Nippon Television. I diritti per l'edizione italiana sono stati acquistati da Panini Video, che ha trasmesso la serie nel 2008 sul canale MTV. Nel caso in cui foste interessati, sulle pagine di Everyeye potete anche trovare la nostra recensione dell'anime. Inoltre, sono stati prodotti cinque lungometraggi e una miniserie televisiva live action, un musical e due light novel. Qui di seguito, invece, potete leggere la sinossi della produzione:

"Light Yagami è uno studente modello, annoiato dal suo stile di vita e stanco di essere circondato da una società di crimini e corruzione. La sua vita prende però una svolta inaspettata quando trova per terra un misterioso quaderno nero con scritto in copertina "Death Note". Le istruzioni riportate sul Death Note asseriscono che qualsiasi persona il cui nome venga scritto sul quaderno morirà. Inizialmente scettico sull'autenticità del Death Note, credendolo uno scherzo, Light si ricrede quando assiste alla morte di due criminali di cui aveva scritto il nome sul quaderno. Dopo aver incontrato il vero proprietario del Death Note, uno shinigami di nome Ryuk, Light cercherà così di diventare il Dio del nuovo mondo."