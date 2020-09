Il rinvio di L'Attacco dei Giganti ultima stagione è ormai ufficiale?

L'anno scorso gli spettatori poterono godersi la terza stagione de L'Attacco dei Giganti. Contemporaneamente però alla fine della messa in onda in Giappone, arrivò già l'annuncio sull'arrivo de L'Attacco dei Giganti 4, ultima stagione presentata con una key visual. Originariamente, l'esordio era programmato per la fine del 2020.

Come ben sappiamo però, in questo 2020 ci sono stati vari problemi, il cui principale è stato indubbiamente il Coronavirus. La pandemia ha frenato le produzioni di anime, mettendo ancora più pressione su Studio MAPPA, il nuovo gruppo incaricato di occuparsi de L'Attacco dei Giganti dopo il passaggio di consegne di WIT.

Tuttavia il trailer de L'Attacco dei Giganti di qualche mese fa aveva fatto rinvigorire le speranze di vedere regolarmente a ottobre 2020 l'ultima stagione. Eppure a (forse) quindici giorni dalla possibile messa in onda non ci sono state altre informazioni o novità. L'unica notizia deriva dalla presenza de L'Attacco dei Giganti a ottobre in uno show nipponico.

A questo punto, è sempre più improbabile che L'Attacco dei Giganti stagione 4 arrivi nel corso di questo 2020 e probabilmente ci sono dubbi anche su una sua eventuale trasmissione nel primo trimestre del 2021. La mancanza di notizie ufficiali in tal senso non fa infatti ben sperare i fan.