Rinvio de L'Attacco dei Giganti 4x14: ecco quando sarà trasmesso in Giappone

Durante la trasmissione giapponese dell'episodio 14 de L'Attacco dei Giganti 4, si è verificata una scossa di terremoto di magnitudo 4.7 a Wakayama, nell'omonima prefettura situata nella regione del Kansai. Le trasmissioni si sono subito interrotte per avvisare la popolazione e permettere la diffusione delle informazioni fondamentali.

Ciò ha naturalmente significato il rinvio de L'Attacco dei Giganti 4x14 in Giappone e conseguentemente nel resto del mondo. Dopo la conferma che non ci sarebbe stata la ritrasmissione della puntata nel corso della giornata, sono arrivati gli annunci di Wakanim e Crunchyroll che avvisavano gli utenti sparsi per il globo che non ci sarebbe stata la distribuzione del nuovo episodio in versione sottotitolata nelle varie lingue.

Negli ultimi minuti, l'emittente NHK che ospita l'anime sui suoi canali ha informato che L'Attacco dei Giganti 4x14 è rimandato alla prossima domenica, con l'uscita programmata per il 21 marzo 2021. L'episodio 14 andrà in onda alle ore 16:10 italiane in Giappone, mentre l'episodio 15 arriverà subito dopo. Ci sarà quindi un doppio episodio che permetterà di rimanere in linea con i palinsesti televisivi e terminare la trasmissione televisiva dell'episodio 14, interrotto dal terremoto.

Al momento non si hanno ancora informazioni sulla trasmissione italiana su VVVVID, prevista ancora per martedì 16 marzo 2021 ma che sarà quasi certamente rinviata alla settimana successiva. L'Attacco dei Giganti 4x13 ci aveva lasciati a un cliffhanger con Eren, Mikasa e Armin che dovrà quindi attendere un po' di più per la risoluzione.