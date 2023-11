Riscaldatevi quest'inverno con i pigiami dei Pokémon: ecco l'adorabile set

Gu, il marchio di abbigliamento a basso prezzo del brand Uniqlo, è noto per le sue collaborazioni con marchi di moda e personaggi iconici della cultura pop. La sua prossima collaborazione con Pokémon è destinata a essere un successo tra le generazioni più giovani.

Dopo la fine della partnership tra The Pokémon Company e il Van Gogh Museum, è stata annunciata la nuova collezione Pokémon Peaceful Place, conosciuta in breve come PokéPeace. Composta da diversi set di abbigliamento da casa e altri accessori realizzati con materiali caldi e morbidi, questa linea d'abbigliamento sembra perfetta per rilassarsi con tutta la famiglia.

La linea per adulti è incentrata su tre set di abbigliamento da casa che mettono in risalto i Pokémon Pikachu, Rowlet ed Espurr. Ogni set può essere abbinato a con un paio di calzini e un'illustrazione rotonda a forma di bolla di uno dei Pokémon. I pantaloni presentano un ricamo del Pokémon sulla parte anteriore e i calzini presentano sagome di Pokémon ricamate.

La linea per bambini è composta da tre set di abbigliamento da casa con Pikachu, Piplup e Scorbunny. I set sono simili a quelli per adulti, ma sono realizzati in materiali più morbidi e confortevoli. I calzini presentano anche un ricamo di Milcery, il Pokémon di tipo Fata.

Mentre il nuovo anime Pokemon: Horizons ha avvicinato le nuove generazioni al franchise, questa nuova collaborazione di GU con i "mostri tascabili" è sicuramente un'iniziativa che gli appassionati di Pokémon apprezzeranno.