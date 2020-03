Ripercorriamo l'arco narrativo di Amazing Spider-Man che non fu mai pubblicato

Lo sceneggiatore di fumetti Rick Remender ha concluso la propria collaborazione con la Marvel nel 2014, lasciandosi alle spalle un incredibilile curriculum costellato di opere quali Uncanny Avengers, The Punisher e forse il più memorabile, X-Force.

Nonostante abbia lavorato su diverse serializzazioni importanti della Casa delle Idee, non ha mai avuto l'occasione di scrivere e pubblicare una storia su Spider-Man. Ultimamente, però, lo sceneggiatore ha condiviso con i propri lettori un vecchio progetto del 2009 dedicato proprio all'Uomo Ragno, che sfortunatamente non vide mai la luce.

L'arco narrativo, "Pandora's Box", venne realizzato per la run di Amazing Spider-Man, e avrebbe raccontato i misteri dietro alla compagnia responsabile per i superpoteri di Peter Parker. Questi non era l'unico ad esser stato irradiato dal potere del ragno, anche altri soggetti come Red Ant, Parasite, Toxic Beetle, Black Wasp erano stati esposti. Durante la storia, questi personaggi avrebbero abbandonato il loro stato di cattività e avremmo visto Spider-Man irradiare un'intera città con i poteri del ragno.

Leggendo lo script condiviso dallo sceneggiatore, l'impressione è che il racconto aveva tutte le carte in regola per rinfrescare le vicissitudini di Spidey, attraverso l'esplorazione di un tema - le origini del ragno radioattivo - del quale, ancora oggi, molti vorrebbero conoscere più approfonditamente i retroscena. Voi che ne pensate? Avreste gradito una storia simile? Ditecelo qui sotto nei commenti.

