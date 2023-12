Rising Impact: l'anime dall'autore di The Seven Deadly Sins si mostra nel nuovo trailer

Netflix ha annunciato che il manga sul golf Rising Impact di Nakaba Suzuki, autore della serie di successo "The Seven Deadly Sins", verrà adattato in un anime di due stagioni. In rete, la notizia ha catturato l'attenzione dei fan grazie allo spettacolare trailer della produzione.

A qualche settimana di distanza dall'annuncio del nuovo film anime Moroboshi, Netflix pubblica un nuovo, coinvolgente trailer per una serie che sembra avere enorme potenziale. La storia di Rising Impact segue le vicende di Gawain, un bambino con un'incredibile passione per il baseball che vive in piccolo villaggio di campagna. Il ragazzino ama il modo in cui la palla vola via dopo che viene colpita. Un giorno, Gawain incontra una turista che gli parla di uno sport nuovo per lui, nel quale si deve colpire una pallina con un bastone per farla volare nell'aria: il golf.



Dopo avergli prestato i suoi ferri, la turista fa provare un tiro al bambino che, una volta colpita la pallina, si innamora di questo sport. Dopo aver chiesto al nonno il permesso di andare a Tokyo per allenarsi, Gawain parte per la grande città con la sua misteriosa mentore, deciso a diventare un golfista professionista.

Sembra che la piattaforma stia puntando molto sulle opere di Suzuki. Rising Impact sarà infatti il secondo adattamento animato tratto da un manga del creatore di The Seven Deadly Sins che verrà trasmesso nel 2024. A fine Gennaio sarà infatti disponibile nel catalogo Netflix l'anime del sequel The Seven Deadly Sins: Four Knights of the Apocalypse.

L'anime è diretto da Hitoshi Nanba (che ha lavorato alla produzione di Golden Kamuy) presso lo studio Lay-duce. Michihiro Tsuchiya è lo sceneggiatore, mentre Kiyotaka Oshiyama (il quale ha preso parte alla realizzazione di Devilman Crybaby) dello Studio Durian sta disegnando i personaggi. Masaru Yokoyama comporrà la musica.

E voi? Avete visto il trailer? Cosa vi aspettate dal nuovo anime di Netflix?