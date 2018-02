Rispunta in Rete un vecchio, ma meraviglioso, artwork di Dragon Ball GT

Il sito ufficiale di Dragon Ball ha pubblicato recentemente il 18° artwork rientrante nella collezione intitolata "The Nearly Complete Works of Akira Toriyama", una serie di rare illustrazioni pubblicate dall'autore negli anni. Questa volta il sito propone uno degli unici tre artwork di Toriyama dedicati a

Sappiamo, infatti, che Dragon Ball GT è un'opera ormai non canonica, innanzitutto perché il progetto non fu creato dal maestro Toriyama; in seguito, poi, la serializzazione di Dragon Ball Super in versione anime e manga - con elementi narrativi in aperto contrasto con l'avventura dei Super Saiyan 4 - ha contribuito a rendere ancora più marcato questo concetto.

Dragon Ball GT resta comunque una serie piuttosto apprezzata dal fandom del franchise di Akira Toriyama e per questo l'autore - nel corso della serializzazione dell'anime - pubblicò gli artwork in questione. Il primo di questi tre - e, in generale, il 18° della collezione "The Nearly Complete Works of Akira Toriyama" presente sul sito web del brand e che vi proponiamo qui sopra, mostra i tre protagonisti di DB GT.

Parliamo, quindi, di Goku in versione bambino con l'iconico Gi azzurro e giallo, insieme a sua nipote Pan e a Trunks, che in Dragon Ball GT è ormai adulto. I tre, come sappiamo, si ritrovano coinvolti nel primo arco narrativo della serie, che li vede protagonisti in un'avventura in giro per l'universo alla ricerca delle Sfere del Drago con le stelle nere, per evocare lo Shenron rosso ed evitare la distruzione del pianeta Terra.

Senza dubbio si tratta di un'illustrazione di fattura davvero pregevole, com'è nello stile della matita di Toriyama-sensei. Vi piace?