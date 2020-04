Risvolti inattesi in Demon Slayer 201: spoiler e immagini

La battaglia millenaria che ha visti coinvolti i Cacciatori di Demoni e Kibutsuji Muzan sembra essere giunta alla fine. Dopo tanti capitoli, Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba ha visto mettere a segno il colpo definitivo per fermare questa notte eterna una volta e per tutte.

Il capitolo 201 di Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba leakato da alcune fonti però sembrano non voler dare pace al gruppo di protagonisti. Dopo i tanti decessi da Gyoumei a Tanjiro dello scorso capitolo, Koyoharu Gotouge continua a scatenare il caos. Le prime immagini che potete vedere in calce infatti mostrano l'arrivo di Nezuko vicino al corpo del fratello, ancora morto ma che si risveglia all'improvviso.

Mentre il tumore che ha sull'occhio destro regredisce, i suoi occhi diventano identici a quelli di Kibutsuji Muzan. L'essere, mentre Tanjiro era nel suo corpo, ha trasferito il proprio sangue e i propri pensieri nel ragazzo umano in modo tale da conquistare un corpo che potesse diventare il vero Re dei Demoni e capace di resistere alla luce solare.

Tutti si allontanano dal nuovo mostro che fa ricrescere anche il braccio sinistro di Tanjiro. Mentre tutti sono sconvolti, Inosuke prova ad attaccare il corpo dell'amico ma è costretto a fermarsi perché inconsciamente non vuole ferirlo. Cosa succederà davvero in Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba? L'appuntamento col capitolo è fissato per domenica sera alle 18:00 su MangaPlus.