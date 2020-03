Ancora ritardi per lo Spider-Man di JJ Abrams: la Marvel posticipa la data del numero 4

Colpì tutti l'annuncio dello scorso anno di uno Spider-Man scritto da JJ Abrams. Il noto regista ha deciso di cimentarsi nel campo fumettistico con la complicità della casa editrice Marvel Comics, preparando una nuova avventura dello spararagnatele accompagnato dal figlio Henry Abrams. Così da diversi mesi è in pubblicazione un nuovo Spider-Man.

Solo che gli ultimi numeri latitano ad arrivare. Delle cinque uscite previste dalla Marvel Comics, finora ne sono state pubblicate solo tre. Questo perché negli scorsi mesi, il numero 4 di Spider-Man di JJ ed Henry Abrams è stato rinviato più volte. Inizialmente, la pubblicazione del volume in questione era prevista per l'11 dicembre 2019, posticipato poi al 19 febbraio 2020. In seguito, la Marvel Comics ha comunicato che sarebbe stato reso disponibile l'8 aprile 2020, ma le ultime notizie sembrano annullare anche questa data.

Infatti, lo Spider-Man degli Abrams e disegnato dall'italiana Sara Pichelli è ora programmato per il 29 aprile 2020. Un ritardo di quasi un mese, mentre il numero 5 di Spider-Man è stato spostato dal 15 aprile al mese di maggio. La lotta con Cadaverous, l'inedito villain della run, tarda quindi a concludersi, la miniserie riuscirà a completarsi nel giro di qualche mese o subirà ulteriori ritardi?