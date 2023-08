Ancora ritardo per Zom 100: ecco quando uscirà l'episodio 5 dell'anime

Zom 100: Bucket List of the Dead è un anime che rivoluziona l'immaginario zombie affiancando agli stereotipi e ai classicismi di un'epidemia, colore, allegria e irriverenza. L'adattamento animato di BUG FILMS, che ha fatto il suo debutto in questo palinsesto estivo 2023, sta tuttavia vivendo una trasmissione a dir poco travagliata.

Zom 100: Bucket List of the Dead è una delle uscite migliori dell'anno, perfetto per trascorrere e affrontare l'estate scioltezza. Gli spettatori dell'anime, però, non trovano pace. Dopo il piccolo ritardo del 4° episodio di Zom 100, anche il successivo episodio è stato ufficialmente rinviato.

Attraverso le pagine ufficiali della serie è stato rivelato che la quinta puntata di Zom 100: Bucket List of the Dead non verrà trasmessa il 6 agosto 2023 come da pianificazione. L'ex salaryman Akira resterà dunque lontano dagli appassionati per qualche tempo. L'episodio dell'anime previsto per questa domenica verrà sostituito da una trasmissione speciale, al momento non meglio precisata. I fan non dovrebbero dunque preoccuparsi, poiché Zom 100 non dovrebbe rivivere la trasmissione tormentata vissuta qualche mese da NieR Automata Ver.1.1a.

Il quinto episodio di Zom 100 arriverà su Crunchyroll il 13 agosto, con una settimana di ritardo rispetto al previsto. Gli spettatori non sembrano doversi preoccupare, ma se questa situazione dovesse ripetersi allora ci sarebbe sicuramente qualcosa che non torna in casa BUG FILMS. Allo stato attuale si tratta tuttavia di semplici speculazioni.