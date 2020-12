Ritorna Aggretsuko: Netflix comunica il rinnovo per una quarta stagione

La pandina rossa Retsuko si è fatta conoscere negli ultimi anni. Netflix sta puntando molto sulla business lady arrivata nel 2018 sulla piattaforma streaming e che si sfoga per la sua vita lavorativa in un karaoke niente meno che con il death metal. Aggressive Retsuko, conosciuto principalmente come Aggretsuko, ormai ci accompagna da 3 stagioni.

La prima stagione si fece apprezzare, mentre la seconda stagione di Aggretsuko fu più deludente. Tuttavia con gli episodi della terza stagione, il death metal di Aggretsuko è tornato più potente che mai. In virtù dell'apprezzamento che ha sulla piattaforma, Netflix ha deciso di rinnovare Aggretsuko per una quarta stagione.

Il colosso dello streaming ha comunicato questa decisione con un disegno che potete vedere in basso, dove i personaggi principali sono vestiti a tema natalizio, con Retsuko che ancora una volta si sfoga al microfono vestita da babbo natale.

La stagione 4 di Aggretsuko non ha ancora una data di uscita che sarà comunicata in seguito. Se la pubblicazione seguisse quella delle precedenti stagioni, l'anime arriverà nell'estate del 2021. Siete pronti ad ascoltare ancora una volta il death metal di questa simpatica e stressata pandina rossa?