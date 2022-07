Ritorna Berserk con questo eccellente cosplay di Caska

La morte di Kentaro Miura nel 2021 ha devastato tutti e gettato delle ombre sul futuro di Berserk. Alla fine però, con uno sforzo congiunto tra editor, studio GAGA e Kouji Mori, la casa editrice Hakusensha ha confermato il ritorno del manga. La pagina di anteprima di Berserk 365 ha mandato in visibilio molti appassionati del dark fantasy.

In questa pagina si vede il marchio maledetto impresso su Gatsu e Caska, i due sopravvissuti all'Eclisse evocata da Griffith, mentre nel lato inferiore si vede proprio la protagonista che è stata vittima di eventi inenarrabili e che soltanto ora è riuscita in parte a riprendersi. In Berserk, Caska è stata una figura fondamentale per gran parte della storia, in particolare durante gli eventi dell'Età dell'Oro, il flashback sull'infanzia di Gatsu.

Insieme nell'Armata dei Falchi combattevano contro vari nemici, facendosi un nome per il paese. La cosplayer Aqueha ha voluto omaggiare il ritorno di Berserk con un cosplay dedicato a Caska, sempre con una carnagione scura e con l'armatura, quindi pronta per gettarsi ancora una volta in guerra contro nuovi nemici, insieme ai suoi compagni. Le foto rievocano un periodo in cui Caska era felice, lontana dagli incubi che avrebbe dovuto affrontare un giorno.