Ritorna l'Eclisse di Berserk, ma è in The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom

Berserk è l'acclamato manga scritto e disegnato dal compianto Kentaro Miura. Il cavaliere Gatsu si aggira per i vicoli delle città medievali di questo mondo fantasy, dando la caccia ad alcuni demoni con l'obiettivo di trovare uno dei più potenti, Griffith, del quale vuole vendicarsi.

Il perché voglia vendicarsi è legato a uno degli eventi più importanti e dark dell'intero mondo dei manga. Una delle fasi più iconiche e impattanti di Berserk è l'Eclisse, un evento cruciale che cambia drasticamente la vita del protagonista Gatsu e il destino dell'intero mondo. L'Eclisse è un'apocalittica manifestazione di forze oscure e demoniache che si abbatte sulla Terra, portando morte e distruzione. Durante questo evento, Gatsu subisce una profonda tragedia personale che segna una svolta drammatica nella sua vita e lo spinge a reclamare questa vendetta sanguinosa.

L'Eclisse è ampiamente considerato uno dei momenti più intensi e significativi nella storia del manga, lasciando un'impronta indelebile sia sui personaggi che sui lettori. Il fuoco di Berserk continua ad ardere innanzitutto nelle creazioni dei fan. E proprio una di queste ha fatto scalpore negli ultimi giorni. The Legend of Zelda: Breath of the Wild è un titolo eccezionale che ha ricevuto ampi consensi dalla critica e dai giocatori e che continua a far parlare di sé grazie al sequel realizzato e pubblicato negli ultimi mesi. The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom è un'avventura epica ambientata in un vasto mondo aperto, dove i giocatori vestono i panni di Link e si immergono in un viaggio per Hyrule e i suoi cieli per ripristinare la pace nel regno.

Sfruttando la meccanica "Blood Moon", un videogiocatore ha ricreato la scena dell'Eclisse di Berserk ma in The Legend of Zelda, come si può vedere anche dal video. Il cielo inizia a scurirsi e ad arrossarsi, mentre decine di mostri si preparano a fare il loro ingresso in scena. Uno scenario quasi apocalittico, condito dall'iconica cicatrice che Gatsu e Caska portano su di sé.