Ritorna Gintama sul Jump GIGA? No, arriva Silver Ball!

Hideaki Sorachi è noto per aver inserito numerosissime parodie all'interno del suo manga Gintama, e l'esordio sulla nuova rivista Jump GIGA, nonostante stia andando avanti un arco di combattimenti, non poteva essere più comico di così.

Gintama è traducibile in palle d'argento, da qui la scelta di inserire non il logo classico sulla pagina a colori d'apertura, bensì un parodistico Silver Ball che riprende la più famosa scritta di Dragon Ball. Ma la parodia non finisce qui, anzi, si protrae per tutta la prima fase del capitolo. Uno di quelli che saranno gli ultimi capitoli di Gintama ritrae i personaggi con il classico stile di disegno che ha reso famoso Akira Toriyama, modificando anche le acconciature dei personaggi per renderli più simili a quelli della saga delle sette sfere.

Namecciani, Yamcha e Vegeta che vestono i panni di Takasugi e Katsura, unite alle battute di Hideaki Sorachi incarnatosi nel protagonista Gintoki rendono spassosissimo il nuovo capitolo di Gintama, che prosegue anche con battute metafumettistiche, tra cui finalmente l'assenza sulla rivista di pirati rompiscatole e kohai fastidiosi (Izuku Midoriya di My Hero Academia, Shoyo Hinata di Haikyu! e Asta di Black Clover). Per concludere la parte comica del capitolo, Gintoki userà un fantastico GIGA's Toriyama Power, per lanciarsi alla conquista della nuova rivista e far riprendere il manga dal punto in cui ci aveva lasciato nel capitolo 698.