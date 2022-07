Ritorna GOEN: l'editore presenta le uscite di fine luglio

Finalmente ci siamo, .GOEN riprenderà con le sue pubblicazioni. Come auspicato in precedenza, l’etichetta di RW Edizioni ha superato la crisi della carte che nell’ultimo anno ha afflitto l’editoria italiana. A fine luglio, arriverà dunque un’ondata di nuove uscite.

Le pubblicazioni, erano sospese dalle uscite di fine maggio di GOEN, ma la tavola è imbandita per un gran ritorno. Attraverso i propri social, l’editore ha infatti annunciato i titoli in arrivo a fine luglio.

Dal 29 luglio, GOEN torna nelle fumetterie italiane con l’uscita di Come Sopravvivere nell’Era Sengoku n. 2. La riforma agricola, comincia nella provincia di Owari. Sfruttando i semi raccolti quando era uno studente di scienze agrarie, Shizuki produce diversi raccolti, sotto lo sguardo vigile di Nobunaga Oda.

Si prosegue con Drifting Net Café n. 2 di 7. In questo thriller psicologico del sensei Shuzo Oshimi, artista dietro DENTRO MARI, la città in cui vive Koichi scompare nel nulla, per lasciare spazio a una landa desolata. Riuscirà a proteggere Kaho e a tornare alla sua vita quotidiana, dove lo attendono la sua compagna e un futuro nascituro?

Tra le prossime uscite troveremo anche La leggenda di Oda Saburo Nobunaga n. 13, dalla matita dell’autore di Ken il Guerriero. In quest’opera, seguiamo le gesta di Oda Nobunaga, un famosissimo condottiero che nel XVI secolo condusse numerose campagne militari che lo portarono alla conquista del Giappone. Il primo volume di L’Assistente del mese, tornerà nuovamente disponibile.