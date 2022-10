Ritorna Hunter x Hunter! La data di uscita ufficiale anche su MangaPlus, è vicinissima

Maggio è stato un mese molto importante per tutti gli appassionati di Hunter x Hunter. Dopo un silenzio durato anni, durante i quali non sono stati pubblicati capitoli su Weekly Shonen Jump, il mangaka Yoshihiro Togashi si è reso pubblicamente reperibile aprendo un account su Twitter. Un segnale importante per tutti i lettori.

È bastato qualche giorno a Togashi per diventare il mangaka più seguito su Twitter. Un segnale importante dal pubblico che è stato ricambiato dall'autore, che ha lavorato assiduamente, e ora si vedranno i frutti di questo lavoro. È stato infatti annunciato il ritorno di Hunter x Hunter su Weekly Shonen Jump.

L'account Twitter della rivista, la piattaforma Manga Plus e altri hanno dato l'importante notizia: Hunter x Hunter tornerà il 24 ottobre 2022, vale a dire tra poco più di una decina di giorni. Il manga sarà quindi disponibile sulla rivista nipponica ma anche sulla piattaforma digitale che traduce i fumetti della casa editrice, distribuendoli in inglese e in altre lingue nel resto del mondo. Hunter x Hunter 391 è quindi vicinissimo.

Il volume 37 di Hunter x Hunter sta per essere pubblicato in Giappone, confermando un ritorno su più fronti come di consueto.