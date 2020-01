Ritorna un leggendario in Pokémon, o forse no: tradotta la sinossi dell'episodio 9

Finora l'anime di Pokémon ha confezionato episodi apprezzati dai fan. Dall'iniziale storia di Pikachu agli ultimi eventi che hanno coinvolto Mr. Mime nel viaggio di Ash, sembra che l'anime voglia introdurre poco a poco tutti i pokémon leggendari appartenenti alle varie regioni del mondo finora esplorate.

L'episodio 9 di Pokémon è stato anticipato da alcune anteprime che hanno rivelato di che essere si tratta: l'uccello Ho-Oh. Quest'oggi arriva anche la sinossi della puntata in questione.

"Quando Ash e Go vengono a sapere che il pokémon leggendario Ho-Oh è stato avvistato in una città della regione di Johto chiamata Enju, si dirigono subito lì. E potete crederci o no, scoprono un pokémon che ricorda Ho-Oh appena arrivano. I due sono estremamente contenti ma viene fuori che quell'Ho-Oh è solo un falso; un ragazzo di nome Kurio ha travestito uno dei suoi pokémon. Kurio dice che vuole mostrare Ho-Oh al suo nonno ad ogni costo. Riuscirà alla fine a incontrare quello vero?!"

Sembra quindi che Ash e Go non incontreranno subito il vero Ho-Oh, a meno che il pokémon non appaia verso il termine dell'episodio come regalo per i fan. Evento probabile, dato che negli episodi iniziali di Pokémon ha già presenziato Lugia, controparte di Ho-Oh per la regione di Johto.