Ritorna Lucinda! L'anime di Pokémon: Esplorazioni prepara al ritorno dell'eroina

Durante il lungo percorso tra le varie regioni per diventare uno dei migliori allenatori di pokémon, Ash Ketchum ha viaggiato con vari compagni, cambiando spesso composizione del gruppo. Partendo da Misty e Brock è stato poi affiancato da Vera, Lucinda, Iris e tanti altri fino ad arrivare alla recente coppia con Go in Pokémon: Esplorazioni.

Ma non di rado, le vecchie conoscenze del protagonista dell'anime di Pokémon fanno ritorno negli episodi, mandando in visibilio i fan del personaggio in questione. Finora in Pokémon: Esplorazioni, attualmente disponibile su Netflix in italiano, non abbiamo visto molti dei personaggi precedenti, ma uno di questi sta per tornare temporaneamente.

Dopo ben nove anni di assenza dall'anime, in Pokémon: Esplorazioni tornerà Lucinda, addestratrice di pokémon che accompagnò Ash nel suo viaggio a Sinnoh. La ragazza e il suo Piplup appariranno nei due episodi speciali estivi programmare per il 23 e 30 luglio 2021. La doppiatrice Megumi Toyoguchi riprende il ruolo di Lucinda, con gli episodi che vedranno anche l'apparizione di due leggendari di quarta generazione, Darkrai e Cresselia.

Il trailer dei due episodi di Pokémon: Esplorazioni è stato divulgato ufficialmente dall'account dell'anime ed è visibile in basso. Un ritorno in grande stile per la quarta generazione che invece sul fronte videoludico sta per accogliere i remake Pokémon Diamante Lucente e Pokémon Perla Splendente.