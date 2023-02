Ritorna un manga dell'autore di Berserk: in Giappone nuova edizione di un lavoro di Miura

Kentaro Miura, autore giapponese di manga, è stato uno dei maggiori talenti del settore. Miura è famoso soprattutto per essere l'autore di Berserk, un manga che ha conquistato un grande numero di fan in tutto il mondo. Purtroppo, Miura è morto prematuramente nel maggio del 2021, lasciando un grande vuoto nella comunità dei fan del manga.

Berserk, il manga più celebre di Kentaro Miura, ha iniziato la sua pubblicazione nel 1989. La trama del manga segue le vicende di Gatsu, un mercenario che cerca vendetta contro il suo ex-amico e mentore, Griffith. La serie ha raggiunto un enorme successo grazie alla sua narrazione complessa e alla sua grafica molto realistica, e ha influenzato molte opere successive nel genere dark fantasy. Ma non è l'unico manga realizzato dal compianto autore.

Oltre il recente Duranki interrotto, un'altra storia dell'autore è Ouroden, conosciuto in Italia con il titolo "Il Re Lupo - La Leggenda del Re Lupo", realizzata insieme al coautore Buronson, che fu pubblicata in patria nel 1989 in due fasi ben distinte, composte da un volume l'una. La trama del manga segue le avventure di un gruppo di guerrieri durante il 1200, in area cinese, con uno scrittore giapponese coinvolto in alcuni problemi lungo la Via della Seta. Il manga ha avuto un successo inferiore rispetto a Berserk, ma rimane uno dei cult del mangaka.

E per questo in Giappone è stata decisa una riedizione in digitale di Ouroden, con il volume che verrà pubblicato in patria il 29 marzo 2023. Un modo per ricordare ancora una volta il lascito di Miura, che non è legato soltanto a Berserk, ma anche a tanti altri lavori graficamente brutali degli anni '80.