Ritorna il manga di Doraemon: novità dopo nove anni dall'ultimo volume

Il manga di Doraemon è stato concluso due anni fa. Anche dopo che i suoi due creatori ci hanno lasciato, questa meravigliosa serie ha continuato e continua a vivere nella nostra mente. In vista del 90° anniversario della nascita del defunto creatore Fujiko F. Fujio, la casa editrice di questo franchise ha voluto regalare qualcosa ai suoi fan.

Sono numerose le storie inedite di Doraemon, create dai suoi fumettisti ma mai pubblicate. Per celebrare al meglio quest'anniversario, Tentōmushi Comics ha deciso che pubblicherà il settimo volume del manga Doraemon Plus di Fujiko Fujio il 1 dicembre. Non solo, in quella giornata viene celebrato anche il cinquantesimo anniversario di Tentōmushi Comics.

Dal sesto volume di Doraemon Plus sono passati nove anni, essendo uscito nel 2014. Questo particolare manga è stato lanciato per la prima volta nel 2005 e rappresentava una raccolta di storie di Doraemon scritte interamente da Fujiko F. Fujio ma che non apparivano nella serie originale.

Il sesto volume comprendeva ben ventuno storie, mentre il prossimo settimo volume ne includerà venti. Fujiko Fujio A e Fujiko F. Fujio, entrambi nomi d'arte rispettivamente di Motoo Abiko e Hiroshi Fujimoto, hanno scritto il famoso manga Doraemon dal 1970 al 1996.

Lo scorso anno, Fujiko Fujio A ci ha lasciato a 88 anni. Entrambi questi creatori ci hanno lasciato delle opere che hanno cambiato per sempre in positivo il mondo dei manga. Ma quanto ha venduto Doraemon negli anni? Il numero di copie vendute vi stupirà!