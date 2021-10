Ritorna One-Punch Man col capitolo 150: cosa succede dopo la lunghissima pausa

Sono passati diversi mesi dall'uscita di One-Punch Man capitolo 149, fondamentale per il prosieguo di una storia al momento bloccata su una guerra importante tra eroi e mostri. Genos, Tatsumaki, Bang e altri sono al centro di queste battaglie, ma la loro corsa si è interrotta momentaneamente dalla lunga pausa di Yusuke Murata.

Per concentrarsi sul rifacimento dei capitoli in arrivo in versione volume in Giappone, il mangaka non ha pubblicato un capitolo per circa tre mesi. Ora però, dopo l'annuncio di Murata degli scorsi giorni, è finalmente disponibile sul sito Tonari no Young Jump il capitolo 150 di One-Punch Man.

Grazie a queste nuove pagine ci caliamo nel passato di Bang, il maestro di arti marziali che in origine era l'esatto opposto di com'era oggi: bruto, violento, tendente ai vizi e a dimostrare la propria forza ovunque e contro chiunque sembrasse un minimo forte. Il suo percorso viene però bloccato dal fratello maggiore Bomb che lo sconfigge facilmente in uno scontro, portando Bang a cambiare radicalmente. L'uomo iniziò ad allenarsi strenuamente, creò il proprio dojo e divenne poi un eroe, forse per rimediare agli errori passati e poter fare ciò che ha fatto Bomb con altri.

Nel presente è infatti il momento di maestro contro allievo, con Bang contro Garo dove il primo cerca di mettere al tappeto il secondo per impartirgli la stessa lezione che Bomb diede al vecchio. Garo però sembra fin troppo forte per essere battuto. I colpi di Bang sembrano non avere molto effetto e il vecchio stesso viene respinto lontano. Eppure una crepa sembra crearsi nell'armatura oscura di Garo.

Intanto, altrove Genos sta subendo colpi su colpi da Black Sperm che gli stacca braccia e gambe. Anche Tatsumaki è sfinita e il cyborg interviene ad aiutarla grazie ai retrorazzi. Facendole scudo col proprio corpo, ripensa al suo maestro Saitama e alla vera forza, finché qualcosa non sembra succedere. Arriverà qualcuno a salvarli nel prossimo capitolo di One-Punch Man?