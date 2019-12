Ritorna Saint Seiya - Next Dimension con i nuovi capitoli e un'edizione definitiva

Il cosmo di Saint Seiya è in continuo tumulto da diversi anni a questa parte. Il franchise sta godendo da anni di sequel e spinoff di vario genere, sia sul piano fumettistico con Kurumada e altri mangaka impegnati con la casa editrice Akita Shoten, sia sul piano dell'animazione con il nuovo progetto Netflix I Cavalieri dello Zodiaco: Saint Seiya.

Nel campo dei manga, vedremo a breve lo spin-off Saint Seiya Origin, che sta approfondendo la storia dell'arco di Poseidone, mentre nuovi aggiornamenti arrivano anche per uno dei sequel più famosi, Saint Seiya: Next Dimension.

Il numero 2 di Champion RED, rivista di Akita Shoten dove vengono pubblicati diversi capitoli dell'universo Saint Seiya, ha rivelato sulle sue pagine che Masami Kurumada tornerà a lavoro su Saint Seiya: Next Dimension - The Myth of Hades. La serializzazione riprenderà su Weekly Shonen Champion a partire dal 2020, ma non è stata fornita una data di uscita precisa. The Myth of Hades era in pausa da maggio 2018, quando fu pubblicato il dodicesimo volume.

L'opera vedrà inoltre una riedizione che sarà pubblicata in Giappone sempre nel 2020 denominata "Final Edition", con il manga originale rieditato, con nuove copertine e storie completamente inedite. Il cosmo de I Cavalieri dello Zodiaco continua a bruciare più forte che mai.