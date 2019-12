Ritorna in SAO: Alicization - War of Undeworld il personaggio tanto atteso dai fan

Sword Art Online: Alicization - War of Underworld sta narrando la guerra tra il mondo degli umani e quello dell'oscurità, con l'assalto dell'imperatore Vector che ha deciso di ricorrere a ogni tentativo per catturare Alice. Mentre la ragazza combatte gli orchi e le streghe, si sente però la mancanza dei protagonisti Kirito e Asuna.

Una dopo l'altra, le forze nemiche cadono sotto i colpi di Alice, che però non può fare tutto da sola. Nell'episodio 9 di Sword Art Online: Alicization - War of Underworld, trasmesso da VVVVid con sottotitoli in italiano lo scorso sabato, assistiamo però al ritorno a sorpresa di Asuna. L'arco narrativo di "Alicization Exploding" sta per raggiungere il suo picco, e lo fa con il ritorno tanto atteso dell'eroina che non appare però nelle sue solite vesti, bensì diventa più simile a una divinità.

Asuna entra nell'Underworld con un bagliore di luce che la copre per diversi secondi, ma la sua silhouette iconica aveva già fatto intuire ai fan chi fosse. Ronie e Tiese erano in pericolo a causa della presenza di Vassago, ma Asuna, nei panni della Dea della Creazione Stacia, blocca l'uomo e lo fa precipitare con i suoi poteri in un baratro senza fondo.

Vassago non può far altro che ammirare la figura che si libra nell'aria, riconoscendo Asuna nel bagliore luminoso e svanendo nell'oscurità con un ghigno. Il prossimo episodio di Sword Art Online: Alicization - War of Underworld, il decimo, arriverà su VVVVid sabato 14 dicembre col titolo "La dea della creazione Stacia".