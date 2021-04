Ritornano i cosplay di Nico Robin: l'archeologa di ONE PIECE con l'italiana Giada Robin

L'archeologa Nico Robin di ONE PIECE è uno dei personaggi più amati dai fan per l'anime e manga di Eiichiro Oda. Per questo nel corso degli anni è stata ripresa da tante cosplayer, tra cui figura anche l'italiana Giada Robin che trae il suo nickname proprio da questo personaggio di ONE PIECE.

Sin da quando ha portato i suoi primi cosplay, Giada Robin si è concentrata molto sull'archeologa e spesso vi abbiamo portato sulle nostre pagine i suoi cosplay a tema Nico Robin. Non importa se è la Nico Robin pre o post timeskip, o se quella dei vari lungometraggi a cui ha preso parte il personaggio: Giada Robin li ha coperti quasi tutti.

E nonostante questa copertura, la cosplayer Giada Robin ha riproposto sulla propria pagina Instagram altre foto con la sua Nico Robin. Nel primo post in basso rivediamo la ragazza ripresa in spiaggia con il primo vestito post timeskip, cioè la giacca blu con cerniera e il pareo rosa con disegni verdini. Nel secondo post, invece, la cosplayer ha deciso di raggruppare tutte le foto più importanti con i cosplay di Nico Robin realizzati nel corso degli anni, dove si intravede tutta la passione dedicata nei travestimenti sul personaggio.

Qual è la Nico Robin di ONE PIECE che preferite tra quelle mostrate in basso?