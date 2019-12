Ritornano i personaggi di Dragon Ball Super in chiave samurai, ecco Goku Rosé e Vegeth Blu

Kenji_893 è uno dei disegnatori che più sono stati apprezzati in rete negli ultimi tempi. Nome d'arte di Guillem Daudén, l'illustratore ha riempito la propria galleria di Instagram con disegni dedicati a tanti anime più o meno famosi: si passa da Naruto e Dragon Ball a My Hero Academia e Final Fantasy.

Il suo nome però è stato conosciuto in rete grazie ai disegni incentrati sui samurai, rivisitando diversi personaggi in questo stile. I più apprezzati sono senza dubbio quelli di Dragon Ball Super. Dopo uno degli ultimi dedicato a Cell, tornano nuovi disegni, stavolta dedicati a Black Goku Rosé e Vegeth Blue. Queste due versioni sono stati introdotti in Dragon Ball Super nella stessa saga, e ora potete vederli in chiave Giappone feudale.

In calce, la prima immagine è dedicata a Black Goku Rosé, visibile sia in mezzo busto che a figura intera. Il personaggio richiama ovviamente a Goku, ma con un look più malvagio e una maschera da demone tenuta sul fianco. L'atmosfera è colorata con diversi toni di rosa, così come parte dell'armatura e la coda che spunta da dietro.

Vegeth Blue, disponibile nella seconda immagine, ha un look molto più prepotente, con tatuaggi in stile yakuza e il volto di Goku e Vegeta sui due pettorali. Ciò che colpisce di più è però l'estremo dettaglio della sua armatura che fa pensare subito a un samurai di altissimo livello. Cosa ne pensate di queste splendide illustrazioni? L'anime di Dragon Ball Super è in pausa al momento, ma si rincorrono sempre più voci su una seconda stagione.