Il ritorno di Asuma e il potere di Jiraiya liberato nel episodio 133 di Boruto?

Boruto:Naruto Next Generations fin dall'inizio non è mai stato esente da critiche. Già dalla fine di Naruto, quando Kishimoto aveva annunciato che ci sarebbe stato un sequel diretto con una generazione successiva di ninja, molti fan si sono visti fermamente contrari alla cosa, e l'uscita dell'anime, fatto di alti e bassi, no ha aiutato.

Certo, è anche vero che Boruto non è solo anime e che in realtà è la controparte cartacea, il maga scritto da Ukyo Kodachi, disegnato da Mikio Ikemoto e supervisionato dal maestro Kishimoto, ha delineare la reale storia di questa nuova serie. Oggi, a distanza di tempo dalla fine di Naruto, i fan si sono divisi. C'è chi rifiuta categoricamente questa serie, ripudiandola; chi sostiene la bontà del manga e dalla storia che sta uscendo fuori e chi invece segue indifferentemente manga e anime, reputandoli entrambi piacevoli. C'è anche da dire che l'anime, nel corso del tempo, ha avuto alti e bassi piuttosto vistosi. Alcuni archi narrativi sono stati carini e ben fatti, contro altri o contro episodi filler che non hanno fatto altro che ricevere le critiche dirette da parte degli appassionati.

Al di là di questo, se c'è una cosa che sta unendo la stragrande maggioranza dei fan è l'ultimo arco narrativo della serie animata: il viaggio nel passato che Boruto e Sasuke stanno compiendo. Sicuramente il grosso del merito per questo successo è da attribuirsi alla nostalgia di rivedere sul piccolo schermo i personaggi della prima stagione che tanto abbiamo amato e ci hanno fatto sognare, però c'è anche da dire e da ammette che, fino a questo momento, le puntate sono state realizzate piuttosto bene, con spunti molto interessanti per il futuro.

La scorsa settimana l'episodio 133 non è andato in onda, posticipato alla settimana corrente. Questo attesa non ha fatto altro che aumentare la curiosità dei fan che non vedono l'ora di scoprire come continueranno le vicende. Proprio in merito a ciò, qualche giorno fa erano state rilasciate delle immagini in anteprima di Boruto: Naruto Next Generations 133, mentre oggi ve ne proponiamo delle altre molto curiose.

Come potete vedere dal post inserito in calce a questo articolo, le sequenze più interessanti sono sicuramente le ultime tre. Nella seconda vediamo Naruto e Boruto che sembrano aver fatto qualche passo in più nel completare la tecnica combinata; nella terza viene mostrato il maestro Asuma con Shikamaru, quindi finalmente rivedremo il ritorno di uno dei personaggi più amati dai fan, e nella quarta osserviamo un Jiraiya stupito in primo piano e sullo sfondo Urashiki che sembra lo stia per attaccare. Forse vedremo i due scontrarsi? Magari potremmo assistere, per un'ultima volta ancora, al potere del ninja leggendario liberato?

Per saperlo non ci resta che aspettare questo fine settimana. E voi cosa ne pensate? Siete curiosi?

