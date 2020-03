Un ritorno atteso in My Hero Academia 4x24: Hawks spalanca le sue ali sull'anime

La stagione 4 di My Hero Academia è oramai prossimo alla conclusione. Con l'episodio 24 arrivato su VVVVID proprio questa sera, rimane un'unica puntata da mandare in onda, prevista per sabato 4 aprile. A quel punto, dovremo dire arrivederci all'anime sui supereroi per diversi mesi.

Prima di salutarla però possiamo vedere una carrellata di nuovi e vecchi eroi sfilare sulle passerelle dove si avvicendano i più forti e apprezzati del Giappone. My Hero Academia 4x24 ha infatti presentato la classifica degli eroi, evento semestrale e che ha distolto momentaneamente l'attenzione dai giovani protagonisti.

Tra gli eroi in classifica risulta essercene uno che i fan attendevano di vedere con un ruolo di primo piano già da un bel po' di tempo: Hawks. L'eroe alato è molto conosciuto e apprezzato tra i fan del manga, ma nell'anime ancora deve riuscire a ritagliarsi un ruolo proprio. Durante la rivelazione della classifica, viene comunicato che il giovanissimo professionista è riuscito addirittura a scalare i ranghi fino ad arrivare alla posizione numero due, immediatamente dietro ad Endeavor.

E sembra che le apparizioni di Hawks non termineranno qui visto che avrà un ruolo importante in My Hero Academia 4x25, come rivelato dalle prime anteprime poste alla fine di questo episodio.