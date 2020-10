Il ritorno di Berserk in Italia: l'annuncio di Yamato Video

Ci sono alcune opere immortali e che dovrebbero essere viste da chiunque. Berserk è indubbiamente una di queste. Nato dalla mente di Kentaro Miura e in pubblicazione sotto forma di fumetto da diversi decenni, Berserk ha ricevuto nel corso del tempo tanti adattamenti animati tra serie TV e lungometraggi cinematografici, ognuno con alti e bassi.

Il primo adattamento animato di Berserk fu una serie televisiva madnata in onda su Nippon Television dall'ottobre del 1997 al marzo del 1998. 25 episodi in totale che si concentravano sulla prima parte della storia di Gatsu, Caska, Griffith e che in Italia fu curata da Yamato Video.

L'azienda nostrana ha pubblicato stanotte un messaggio sui propri social, comunicando che Berserk tornerà in Italia. Secondo le poche righe enunciate ufficialmente, Berserk tornerà in versione HD e sarà disponibile in streaming. Altri dettagli non sono stati ancora rivelati, pertanto dovremo attendere ancora qualche settimana prima di conoscere appieno tutti i particolari di questa nuova pubblicazione. Insieme a questo annuncio, la speranza dei fan è anche di rivedere Berserk con un nuovo cofanetto in bluray.

Sicuramente questo farà felici i fan di Gatsu, diversamente dall'annuncio giapponese su Berserk che ha scontentato i fan mondiali. Il manga invece è ancora in prosecuzione e da pochi giorni è stato pubblicato Berserk 362.