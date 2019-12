Il ritorno di Dragon Ball GT! Ecco la data di uscita dell'anime comic

Quando terminò Dragon Ball Z, gli appassionati telespettatori di Goku e compagni furono catapultati nelle avventure spaziali di Dragon Ball GT. L'anime riuscì, nonostante le numerose critiche a trama ed evoluzione dei personaggi, a coinvolgere un nutrito schieramento di fan.

Gli ultimi anni hanno visto l'arrivo di Dragon Ball Super che ha "cancellato" di fatto Dragon Ball GT con le sue trasformazioni e la sua storia. Quest'ultimo però riesce ancora a sopravvivere e, dopo anni dalla conclusione della messa in onda, ottiene un progetto dedicato.

V-Jump, la rivista dove al momento viene serializzato il Dragon Ball Super di Toyotaro, ha annunciato che Dragon Ball GT è tornato sotto forma di anime comic pubblicando tutti e tre i volumi finali della storia. La saga che sarà inclusa in questi tankobon inediti è quella della fase finale dei Draghi Malvagi, partendo dall'evocazione dell'arrivo del malvagio Li Shenron fino alla fusione di Super Gogeta, terminando col colpo di grazia inferto con la potentissima sfera Genkidama.

Le copertine richiamano esclusivamente a elementi di questo arco narrativo, come potete vedere in calce: sulla prima vediamo Goku in versione bambino e Super Saiyan di quarto livello; sulla seconda appaiono i tre protagonisti principali della battaglia, ovvero il drago dalla prima stella e i due saiyan in SSJ4; infine, c'è il guerriero più potente di tutti sulla copertina del tankobon tre, Super Gogeta.

In calce è anche presente il tweet di V-Jump con il trailer di presentazione di questa fase di Dragon Ball GT. I volumetti sono stati resi disponibili in Giappone dal 4 dicembre 2019. Non perdetevi la nostra recensione su Dragon Ball GT.