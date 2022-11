Il ritorno di Dragon Ball Super: Goten e Trunks sono i nuovi 'super hero'

Non manca molto alla data di ripresa del manga di Dragon Ball Super e nel web i lettori sono particolarmente incuriositi da quali sorprese li aspettano.

Che Toriyama fosse super fan del mondo sentai era già noto a tutti. Ce lo ricorda non solo l'ultimo lungometraggio Dragon Ball Super: Super Hero ma anche la presenza nel manga classico di Great Saiyaman, personaggio che ha fatto molto discutere di sé.

Nel suddetto lungometraggio Goten e Trunks ritornano in scena nella loro versione canonica adolescenziale e coloro che da lungo tempo chiedono a Toriyama di dare più spazio ad altri personaggi che non siano Goku e Vegeta sono lieti di attendere i prossimi sviluppi: sappiamo già infatti che Goten e Trunks saranno i protagonisti del prossimo arco narrativo di Dragon Ball Super. Verosimilmente il manga subirà dunque un salto temporale in avanti e chissà che gli eventi non siano strettamente collegati con il film.

Intanto nell'immagine ufficiale in calce alla notizia vediamo i due baldi giovani sorridere in costume supereroistici con tanto di mantelli rossi, corazze ispirate a quelle storiche di Pianeta Vegeta e cinture numerate che ricordano Gamma 1 e Gamma 2.

Siete entusiasti di vedere cosa combineranno Goten e Trunks da adolescenti? Cosa sperate di vedere dal prossimo arco narrativo? Come sarà Dragon Ball Super con Goten e Trunks protagonisti?