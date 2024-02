Il grande ritorno di Exodia: sarà il protagonista della prossima espansione di Yu-Gi-Oh!

Nelle scorse ore, Konami ha svelato numerosi prodotti di Yu-Gi-Oh!, molti dei quali legati al mondo videoludico. Accanto ai rifacimenti dei primi titoli per Game Boy della saga e della versione VR di Yu-Gi-Oh! Duel Links, però, potrebbe essere passato in sordina l'annuncio della nuova espansione del TCG che ruota attorno al potentissimo Exodia!

Accanto ai nuovi titoli della serie videoludica di Yu-Gi-Oh!, infatti, Konami ha svelato Infinite Forbidden, la quinta espansione principale della 12° serie di set del TCG nipponico, che arriverà dopo Legacy Of Destruction in Giappone. Per chi non lo sapesse, il set Legacy of Destruction è stato annunciato a novembre per il mercato nipponico, ed è arrivato nei negozi specializzati il 27 gennaio. Invece, Infinite Forbidden uscirà il 27 aprile nel Sol Levante.

In Italia, però, ci sarà da aspettare un po' di più, visto che il set incentrato su Exodia potrebbe arrivare in estate, forse tra giugno e luglio: in occidente, infatti, non manca all'appello solo Legacy of Destruction (che dovrebbe essere lanciato ad aprile), ma siamo ancora in attesa di Incubo Fantasma, l'espansione che precede Legacy of Destruction e che in Europa (Italia compresa) debutterà l'8 febbraio.

In ogni caso, per il momento di Infinite Forbidden sappiamo pochissimo: Konami ha infatti diffuso solo la copertina dell'espansione, nella quale campeggia una peculiare versione di Exodia, chiamata "Il Fantasma Exodia Reincarnato". Si tratta di un Mostro Fusione di Livello 10 che può essere evocato solo sacrificando cinque mostri "del Proibito" e il cui effetto gli permette di incrementare il suo attacco di un ammontare pari ai Life Points del duellante che lo controlla e di non essere distrutto dagli effetti delle carte nemiche.

A quanto pare, dunque, Exodia tornerà al centro di un archetipo dedicato, un po' come è già successo per Yubel in Incubo Fantasma e per lo Spadaccino di Fuoco in Labirinto dei Millenni. Il tema si chiamerà probabilmente "Proibito", dando anche il nome all'espansione in arrivo ad aprile in Giappone.

Tra le altre carte svelate da Konami, infine, abbiamo una nuova versione del Mago Nero, chiamata "Mago Nero l'Incantatore d'Ebano", "Riflesso Evocatore del Millennio", "Fanciulla del Millennio", "Golem Custode dei Tesori del Millennio", "Uomo delle Caverne Risvegliato dopo un Millennio" e "Dragone dell'Anima e dell'Orgoglio". Sfortunatamente, non tutte le carte rilasciate da Konami sono in alta risoluzione: in ogni caso, potete dare loro un'occhiata nella galleria in calce a questa notizia.