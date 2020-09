Ritorno al futuro, il quarto film non ci sarà: il rifiuto nelle parole dei protagonisti

Due star della trilogia di Ritorno al futuro, Claudia Wells e James Tolkan, hanno dichiarato di ritenere ufficialmente conclusa la saga di Robert Zemeckis, escludendo categoricamente la produzione di un quarto film. A 35 anni dall'inizio della trilogia in cui Marty McFly viene spedito trent'anni nel futuro con una DeLorean che viaggia nel tempo.

Claudia Wells, interprete nel primo film della fidanzata di Marty, Jennifer Parker (sostituita da Elisabeth Shue nei successivi capitoli), e James Tolkan, interprete del preside Strickland, concordano con Robert Zemeckis e Bob Gale nel dichiarare definitivamente conclusa la trilogia.

Ecco le loro parole durante un panel virtuale di Wizard World:"C'è sempre qualcuno che sostiene:"Un giorno [Zemeckis] farà Ritorno al futuro 4'. Ma siamo a posto, è finita" ha dichiarato Tolkan "Uno, due, tre: e siamo felicissimi così".



Concorda con il collega anche Claudia Wells:"Bob Gale è sempre stato chiaro 'Non ci sarà alcuno Ritorno al futuro IV'. Una volta ero ad un Q&A con Christopher Lloyd in un cinema dopo una proiezione del film. Qualcuno fra il pubblico era l'autore del video Brokeback to the Future e Chris lo guardò e disse 'Ecco il vostro Ritorno al futuro IV, perché non ce ne saranno altri'".

In passato anche Robert Zemeckis fu categorico, dichiarando a Badtaste:"Non ci sarà mai e poi mai nella maniera più assoluta un Ritorno al futuro 4. Non ci saranno più altri Ritorno al futuro".

Anche Bob Gale è sempre stato dello stesso avviso.



Su Everyeye trovate la recensione di Ritorno al futuro e un approfondimento su 5 cose che non sapete su Ritorno al futuro.