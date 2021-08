Ritorno al Futuro diventa una light novel: dettagli e data d'uscita del primo volume

Le stravaganti avventure temporali del giovane Marty McFly e del geniale Emmet Doc Brown della trilogia cinematografica Ritorno al Futuro saranno adattate in una serie di light novel indirizzate ad un pubblico di giovani lettori, scritte da Ichirou Oumi e illustrate dall'artista Zerogo Iwamoto.

Il primo volume, di cui potete vedere la fantastica cover in calce alla notizia, verrà pubblicato il 18 agosto 2021 in Giappone per la linea Poplar Kiminovel imprint, edita da Poplar Publishing Co., Ltd, e ad un prezzo di circa 6 euro. Non è ancora stato specificato se e quando questa serie di romanzi, presumibilmente uno per ciascuna pellicola, arriverà all'estero ma si tratta di un importante tributo alla trilogia diretta da Robert Zemeckis e prodotta da Steven Spielberg.

Come molti di voi ricorderanno nel 2018 era stato annunciato un adattamento manga dell'opera, che sarebbe stato disegnato dal talentuoso Yusuke Murata, disegnatore dell'esilarante One-Punch Man e dello spokon Eyeshield 21. Sfortunatamente, alcuni mesi dopo la notizia lo stesso mangaka comunicò tramite Twitter la cancellazione del progetto, condividendo anche delle bozze realizzate in fase di preparazione. Cosa ne pensate di questa simpatica iniziativa? Fatecelo sapere con un commento.

Ricordiamo infine che la vendita dei manga è cresciuta a dismisura negli USA, divenendo praticamente ingestibile, e superando persino la concorrenza rappresentata dai comics.