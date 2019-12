Il grande ritorno di Gogeta segna l'episodio 18 di Super Dragon Ball Heroes

La serie di Super Dragon Ball Heroes , spin-off basato sul gioco di carte arcade omonimo, ha visto la rivisitazione di molti personaggi e delle loro abilità, e anche l'introduzione di nuove avventure mai viste prima nella serie canonica, tra questi vi è sicuramente il ritorno di Gogeta nella sua forma Super Sayan Blue.

Dopo alcune settimane di pausa, è stato pubblicato l'episodio 18 di Super Dragon Ball Heroes, dal titolo "Ecco la resa dei conti! Gogeta contro Hearts", e si è dimostrato incredibile. Sin da subito infatti entriamo nel vivo del combattimento, con Goku e Vegeta che, in seguito alla loro fusione, decidono di mostrare subito la sterminata potenza di Gogeta in forma Super Sayan Blue.

Dopo uno scontro diretto, in cui Hearts, nella sua nuova forma, comprende di avere a che fare con un avversario in grado di sconfiggerlo, il capo dei Guerrieri della Core Area, tenta in ogni modo di colpire il Sayan, che mostrando sicurezza e arroganza riesce a metterlo in difficoltà, colpendolo con il minimo sforzo. Successivamente il villain chiede a Gogeta di combattere al suo fianco per la libertà degli esseri mortali, proponendogli anche di uccidere Zeno.

Gogeta risponde con aria di sfida di essere già libero, e dopo una sonora risata Hearts immobilizza Trunks, Jigen, Piccolo, C-17 e e e con uno straordinario potere attira verso il pianeta una gigantesca meteora con la quale intende eliminare "qualsiasi cosa". Provocando per l'ennesima volta il suo sfidante Hearts scaglia la meteora verso Gogeta, che scatena la sua aura preparandosi a respingere l'incombente minaccia. Ricordiamo che la serie di Super Dragon Ball Heroes è stata rinnovata per una seconda stagione, e che l'episodio 19 segnerà la fine della prima.