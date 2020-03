Torna Hunter x Hunter? Magari, ma Funko ci presenta i suoi nuovi Pop a tema

Il Giappone nel corso degli anni ha sfornato tantissime serie degne di nota, serie che hanno saputo conquistare il cuore di tantissimi appassionati. Alcune sono passate più in sordina, piccole perle che solo pochi fortunati hanno visto, altre invece hanno avuto una risonanza tale da spingersi fuori i confini nipponici, al di là degli oceani.

Bene, solo quelle che appartengono all'ultima categoria sono così tante che anche soltanto contarle verrebbe difficile. Tra queste, ovviamente, abbiamo mostri sacri come Naruto, One Piece, Bleach, ma c'è anche un'altra serie che è amatissima dai fan, ma che, purtroppo, il suo successo è stato oscurato dalla poca costanza nella serializzazione, anche martoriata dai problemi di salute del mangaka. Stiamo parlando, ma forse l'avete già capito, di Hunter x Hunter. Manga scritto dal maestro (mannaggia a te!, si fa per scherzare) Yoshihiro Togashi che sta sicuramente facendo rimanere male ben più di uno dei suoi fan che, tra le altre cose, stanno aspettando e sperano ancora in una nuova stagione anime dopo il folgorante successo avuto dalla seconda serie andata in onda per la prima volta nel 2011 e prodotta dal rinomato studio Madhouse.



Al di là di questo, oggi abbiamo una notizia che sicuramente farà piacere a moltissimi di quegli appassionati un po' scontenti e infelici di come la loro serie preferita stia arrancando. A tirare su il morale a tutti ci pensano sempre loro, i ragazzi della Funko, che sono saltati fuori con una serie di action figure della famiglia Pop proprio su Gon e compagni. Come potete vedere dall'immagine riportata in calce all'articolo, i personaggi che sono stati riprodotti sono tra i più iconici dell'opera ideata da Togashi. Ovvero, il villain Hisoka, amato da tantissime, ma tantissime persone in tutto il mondo, Gon Freecs mentre esegue la sua mossa finale, Kurapika e le sue catene, il velocissimo e fulmineo Killua e per finire il simpaticissimo Leorio.



Oltre alla linea standard presentata qui sopra, è stato realizzato anche un Gon esclusivo, la cui immagine potete trovare sempre in calce all'articolo.



Siamo sicuri di avervi strappato un sorriso presentandovi queste nuove uscite, proprio come è scappato a noi solo nel vedere i personaggi che tanto ci hanno appassionato qualche anno fa sul piccolo schermo e a leggere i loro nomi, echi di dolci ricordi.



