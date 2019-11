Il ritorno di un importante personaggio sconvolgerà tutto l'universo degli X-Men

Mentre la serie di X-MenDawn of X continua ad imporsi sull’universo Marvel, il nuovo status quo si sta diffondendo per il cosmo, dato che il Professor Xavier ha un sogno, un obiettivo riguardante il futuro degli X-Men, e sta coinvolgendo sempre più persone.

Mentre infatti scopriamo che gli alleati mutanti dell’Impero Shi’ar stanno attualmente affrontando una crisi interna, emerge un personaggio, totalmente nuovo, che avrà sicuramente un ruolo importante, soprattuto per quanto riguarda l’eredità di Xavier e la sua posizione.

Nel secondo volume di New Mutants, disegnato da Rod Reis e scritto da Jonathan Hickman, l’uomo dietro il reboot degli X-Men, la squadra principale viaggia verso Shi’ar. Rischiano di essere processati e addirittura imprigionati, ma grazie all’intervento del loro vecchio alleato, Sam Guthrie, ovvero Cannonball, riescono a fuggire.

Per chi non lo sapesse Cannonball e Sunspot hanno ricoperto un ruolo fondamentale nell’opera precedente firmata da Hickman, Avengers e New Avengers. Ma nella sua posizione di Eroi Più Potenti della Terra, Cannonball si è legato alla Guardia Imperiale di Shi’ar, Smasher, una terrestre che ha ereditato le abilità del suo predecessore dopo gli eventi di New X-Men, firmato Grant Morrison. I due avranno un figlio, e decideranno di crescerlo nella capitale dell’Impero, Chandilar.

Nel preciso momento in cui i New Mutants riescono ad evitare la prigionia, viene loro chiesto di recuperare un vecchio nemico dell’Impero, che avrà il compito di addestrare la nuova generazione.Il motivo per cui la devono trovare è semplice: lei è stata designata come nuova Majestrix dell’impero. Xandra, figlia di Charles Xavier e Lilandra, ha passato la sua intera esistenza a studiare e a prepararsi per ricoprire il ruolo di Majestrix, e di fronte alle sensazioni negative di Gladiator è giunto il suo momento, deve salire sul trono dell’impero Shi’ar, anche se significherà mandare in esilio Deathbird, sua zia.