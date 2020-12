Il ritorno di Masashi Kudo su Bleach: nuova illustrazione per il protagonista Ichigo

Tite Kubo ha dato vita a una delle storie più importanti del panorama shonen degli ultimi anni, ovvero Bleach. Il manga è stato pubblicato su Weekly Shonen Jump per ben 15 anni, dal 2001 al 2016, ed è risultato essere uno dei fumetti più venduti della casa editrice Shueisha. Non è una sorpresa quindi se ha tanti fan sparsi in giro per il mondo.

Tanti di questi stanno attendendo l'anime sulla Guerra dei Mille Anni di Bleach, che segnerà la fase finale della trasposizione animata. E tra chi lo attende c'è senza dubbio anche Masashi Kudo, noto animatore che partecipò anche alla produzione dell'anime originale di Bleach e che a distanza di anni continua a disegnare i personaggi creati da Tite Kubo, postando i disegni sulla propria pagina Twitter.

Ovviamente Masashi Kudo ama disegnare Ichigo Kurosaki, storico protagonista dai capelli arancioni, e lo rifà proprio in questi giorni mostrando una nuova illustrazione. Nell'immagine in basso possiamo ammirare Ichigo Kurosaki con la sua enorme katana Zangetsu dietro le spalle, mentre si prepara a sfoderarla, mentre il resto è occupato dalla tunica nera da shinigami e la sciarpa marrone che porta al collo.

Lo rivedremo in queste vesti e disegnato ancora una volta da Masashi Kudo anche nella futura stagione anime di Bleach?