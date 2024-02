Ritorno da un altro mondo: i 3 migliori anime reverse isekai di sempre

Cosa succederebbe se personaggi di un mondo fantastico irrompessero nella nostra realtà quotidiana? I reverse isekai, una nicchia affascinante all'interno del genere isekai con anime come Miss Kobayashi's Dragon Maid, esplorano proprio l'incontro tra la nostra realtà con delle creature provenienti da altri mondi.

Gli isekai sono una tipologia di anime che, negli ultimi dieci anni, ha dominato la scena con titoli come Sword Art Online, Overlord, Re:ZERO e KonoSuba, del quale si è in attesa della terza stagione. La premessa fondamentale di questo tipo di anime - un individuo viene trasportato in un mondo fantastico per una seconda chance - cattura l'immaginazione e offre infinite possibilità creative.

I reverse isekai sono anime che invertono i propositi di questa premessa, offrendo le stesse infinite possibilità narrative. Questi sono 3 reverse isekai da vedere assolutamente se siete affascinati da questa tipologia di anime:

Re:Creators: un universo dove ogni storia immaginaria ha vita propria. Immaginate il caos quando alcuni di questi personaggi irrompono sulla Terra! Re:Creators vanta una premessa geniale, aprendo un ventaglio di possibilità in termini di personaggi, abilità e temi. Nonostante i protagonisti non siano particolarmente memorabili, il resto del cast brilla, in particolare gli antagonisti Altair e Meteora Österreich. L'animazione, inoltre, è eccezionale.

Miss Kobayashi's Dragon Maid: una commedia dolce e stravagante che ruota attorno all'incontro tra Kobayashi e Tohru, un drago che si trasforma in una ragazza umana. La loro relazione, tra risate e momenti di commozione, si evolve in una sorta di famiglia improvvisata. La serie non solo intrattiene, ma sorprende anche con spunti di riflessione e temi profondi, soprattutto nella seconda stagione.

Hinamatsuri: un anime geniale che mescola commedia e slice of life. Nitta, un membro della yakuza, si ritrova a "adottare" Hina, una potente telepate proveniente da un altro mondo. La loro dinamica genitore-figlia, in contrasto con le situazioni assurde che si susseguono, rende questa serie irresistibile. I personaggi secondari sono ben sviluppati e le loro storie imprevedibili aggiungono un pizzico di pepe alla trama.

E per voi? Qual è il reverse isekai che preferite?