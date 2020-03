Un ritorno mozzafiato per ONE PIECE: primi spoiler e immagini per il capitolo 974

Il passato di ONE PIECE ci ha tenuto compagnia per molti capitoli, per quasi tutto l'atto tre di Wanokuni. Nelle ultime settimane, dopo uno stop improvviso di Eiichiro Oda, abbiamo assistito a quello che sembrava l'atto conclusivo del mini arco narrativo con la famiglia Kozuki al centro delle vicende.

Dal capitolo 974 di ONE PIECE però si torna al presente e i primi spoiler ed immagini estratti dalla storia di questa settimana promettono scintille. Si parte innanzitutto dalla solita miniavventura, ancora dedicata a Capone Bege e la sua ciurma. Chiffon è ancora prigioniera su Dressrosa ma i marine vengono sconfitti da Gotti che salva la moglie del suo capitano.

Inizia poi ONE PIECE 974 intitolato "Verso Onigashima!" che già prelude a un viaggio verso l'isola di Kaido. La piccola scialuppa trovata da Inuarashi porta alcuni dei nove foderi rossi a bordo ma, nel mezzo della traversata, Kanjuro rivela di essere la spia di Orochi. Kinemon, Inuarashi, Raizo, Ashura Douji e Kawamatsu rimangono sbigottiti.

Dalle onde e nebbie di fronte a loro emergono tre enormi vascelli che portano la polena di Kaido: un teschio con le corna. Sembra quindi essere la fine per il gruppetto con Kinemon che in un impeto vendicativo attacca Kanjuro e lo taglia con la sua spada. Tuttavia, quella di Kanjuro era solo una manifestazione del suo Frutto del Diavolo. Il vero Kanjuro è infatti ancora sulla riva.

Non tutto è perduto però per i protagonisti di ONE PIECE perché sul finale si mostra un terzetto di fuoco composto da Rufy, Law e Kidd. In calce potete vedere alcune delle immagini tratte dal capitolo, le ciurme stanno per approdare a Onigashima e dare inizio alla battaglia che segnerà la storia del mondo.